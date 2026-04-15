Директор автошколы хотела взыскать с свердловчанки 100 тысяч рублей за комментарий

Директор автошколы в Верхней Салде попыталась взыскать с местной жительницы 100 тыс. рублей за комментарий, оставленный в соцсетях. По ее мнению, высказывания свердловчанки порочили честь, достоинство и деловую репутацию как школы, так и ее руководителя.

В пресс-службе судов Свердловской области рассказали, что все началось в мае, когда Анна (имя изменено) на свой странице в соцсетях и группе автошколы оставила пост, где нелестно отозвалась о персонале и директоре учебного заведения.

Директор Мария (имя изменено) обратилась в суд с требованием обязать ответчицу удалить сообщения и взыскать с нее компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей. В подтверждение своей позиции Мария представила суду заключение специалиста, который подтвердил, что в переписке содержатся негативные сведения оскорбительного содержания. При этом он отметил, что эти сведения не были выражены в неприличной форме.

Изучив материалы дела, включая комментарии в соцсети, группе автошколы и переписку сторон, суд пришел к выводу, что оснований для удовлетворения иска нет. В удовлетворении исковых требований Марии было отказано в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило. Стороны вправе обжаловать его в апелляционном порядке.