В Североуральске судят мошенницу, продававшую пенсионерам "чудо-икру от всех болезней"

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Североуральске судят мошенницу, продававшую пенсионерам "чудо-икру от всех болезней"

В Североуральске полиция направила в суд уголовное дело о мошенничестве. Жертвами аферистки стали несколько пенсионеров.
Как сообщили Накануне.RU в городском ОМВД, в феврале этого года 37-летняя женщина, арендовав автомобиль, приехала в город из Верхней Пышмы, чтобы обманывать пожилых людей. Первой ее жертвой стал мужчина 1935 года рождения. Мошенница подошла к нему на улице, представилась медсестрой из поликлиники и сказала, что пришла с профилактическим визитом. Вместе они пришли в квартиру пенсионера. Там лжемедик предложила ему купить "лечебную икру от всех болезней".

Цена "чудо-икры" составила 70 тысяч рублей. Однако у дедушки оказались только 56 тысяч рублей. Аферистка продала ему сразу три банки икры и была такова.

В другом случае она пришла к 89-летней пенсионерке, представившись новым участковым терапевтом. Старушке также была предложена "лечебная икра от болей в коленях". Пенсионерка выложила за икру 20 тысяч рублей. В дальнейшем на след мошенницы вышли силовики.

Сейчас ее уголовное дело направлено в городской суд Североуральска. Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы. Как отметили в МВД, она признала свою вину и даже полностью возместила ущерб пострадавшим.

В полиции советуют свердловчанам не вступать в диалог с незнакомцами, не приглашать их к себе домой и не приобретать товары у случайных людей.

Напомним, недавно жительница уральского города Артемовский отдала мошенникам несколько миллионов рублей. Для этого аферисты разыграли целый спектакль.

Теги: мошенничество, икра, пенсионеры, полиция, Североуральск


