В Североуральске судят мошенницу, продававшую пенсионерам "чудо-икру от всех болезней"

В Североуральске полиция направила в суд уголовное дело о мошенничестве. Жертвами аферистки стали несколько пенсионеров.

Как сообщили Накануне.RU в городском ОМВД, в феврале этого года 37-летняя женщина, арендовав автомобиль, приехала в город из Верхней Пышмы, чтобы обманывать пожилых людей. Первой ее жертвой стал мужчина 1935 года рождения. Мошенница подошла к нему на улице, представилась медсестрой из поликлиники и сказала, что пришла с профилактическим визитом. Вместе они пришли в квартиру пенсионера. Там лжемедик предложила ему купить "лечебную икру от всех болезней".

Цена "чудо-икры" составила 70 тысяч рублей. Однако у дедушки оказались только 56 тысяч рублей. Аферистка продала ему сразу три банки икры и была такова.

В другом случае она пришла к 89-летней пенсионерке, представившись новым участковым терапевтом. Старушке также была предложена "лечебная икра от болей в коленях". Пенсионерка выложила за икру 20 тысяч рублей. В дальнейшем на след мошенницы вышли силовики.

Сейчас ее уголовное дело направлено в городской суд Североуральска. Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы. Как отметили в МВД, она признала свою вину и даже полностью возместила ущерб пострадавшим.

В полиции советуют свердловчанам не вступать в диалог с незнакомцами, не приглашать их к себе домой и не приобретать товары у случайных людей.

