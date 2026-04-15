В Москве задержали предпринимателей, "укрывших" от ФНС более 1 триллиона рублей

В Москве силовики задержали группу предпринимателей, подозреваемых в создании тысяч фиктивных юридических лиц. Из-за действий этих номинальных компаний российский бюджет недополучил более 1 трлн руб. налогов, сообщает Следственный комитет. В операции по выявлению схемы участвовали полиция, ФСБ и Федеральная налоговая служба.

Следственные действия также проводились в Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области — проведено свыше 30 обысков на домашних адресах организаторов масштабной схемы.

По версии следствия, через 4 тыс. номинальных юрлиц задержанные продали почти 40 тыс. организаций фальшивые счета-фактуры о выполнении работ и продаже товаров, которые отражались в отчетности налогоплательщиков.

Схема действовала с 2023 года.