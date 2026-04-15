15 Апреля 2026
Фото: НТВ

В США назревает раскол по вопросу членства НАТО - опрос

Все меньше республиканцев в США считают, что страна выигрывает от членства в НАТО. Как показал опрос Pew Research Center , так считают лишь 38% по сравнению с 55% в 2021 году. В то время как 60% - что США не выигрывают от этого. Такое зафиксировано впервые.
Читайте также:

Хотя разница между республиканцами и демократами по этому вопросу была заметна и ранее, можно было говорить о двухпартийном консенсусе. Сейчас это уже невозможно - разрыв слишком велик и свидетельствует об углубляющимся расколе в американском обществе. Среди демократов членство в НАТО поддерживают 82%, и эта цифра практически не меняется.

Консервативные республиканцы гораздо чаще, чем умеренные или либеральные (70% против 52%), выражают уверенность в том, что президент Дональд Трамп может принимать правильные решения относительно НАТО. Среди демократов таких лишь 11%, и хотя цифра небольшая, здесь тоже заметен более чем двукратный разрыв между консервативными демократами и либеральными - первые намного более скептически настроены в отношении НАТО.

Пока в целом 59% американцев поддерживают членство в НАТО, но разногласия резко усилились. В 2021 году так считали 71% американцев. Не исключено, что в будущем этот вопрос может расколоть американцев на два лагеря. Трамп грозит вывести США из альянса, который не хочет помогать США и, по его словам, стал "бумажным тигром".

Теги: США, НАТО


