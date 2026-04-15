"Россети-Урал" обжалуют взыскание ущерба за разрушение культурного слоя Челябинска

"Россети Урал" обжалуют решение Арбитражного суда Челябинской области о взыскании ущерба, причиненного при строительстве транспортной развязки на улице Братьев Кашириных в Челябинске.

Компания считает неправомерным взыскивать с неё 417 тыс. руб. без учёта действий (или бездействия) заказчика строительства и разработчика проектной документации. Организация в своей работе руководствовалась утверждённой заказчиком проектной документацией и разрешением на земляные работы. Кроме того, в суде выяснилось, что культурный слой мог быть разрушен ещё до строительства развязки, а сам участок заказчик не передавал под археологические исследования, сообщает пресс-служба компании.

В Челябинске несколько организаций заплатят компенсацию за уничтожение культурного слоя земли. Решение принял Арбитражный суд. Иск подал Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области. Ответчиками были ООО "Челябинский дорожно-транспортный проектный институт", "Челябгорсвет", "Водоканалстрой-2", "Урал-Сервис-Групп", АО "Южуралмост", "Уралмостострой" и ПАО "Россети Урал". Речь идёт о взыскании ущерба, причинённого выявленному объекту культурного наследия "Культурный слой Челябинска XVIII-XIX вв." при строительстве объекта "Строительство транспортной развязки по улице братьев Кашириных на участке от Кирова до Российской с выходом на Труда".