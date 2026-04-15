"Россети-Урал" обжалуют взыскание ущерба за разрушение культурного слоя Челябинска

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

"Россети-Урал" обжалуют взыскание ущерба за разрушение культурного слоя Челябинска

"Россети Урал" обжалуют решение Арбитражного суда Челябинской области о взыскании ущерба, причиненного при строительстве транспортной развязки на улице Братьев Кашириных в Челябинске.

Компания считает неправомерным взыскивать с неё 417 тыс. руб. без учёта действий (или бездействия) заказчика строительства и разработчика проектной документации. Организация в своей работе руководствовалась утверждённой заказчиком проектной документацией и разрешением на земляные работы. Кроме того, в суде выяснилось, что культурный слой мог быть разрушен ещё до строительства развязки, а сам участок заказчик не передавал под археологические исследования, сообщает пресс-служба компании.

В Челябинске несколько организаций заплатят компенсацию за уничтожение культурного слоя земли. Решение принял Арбитражный суд. Иск подал Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области. Ответчиками были ООО "Челябинский дорожно-транспортный проектный институт", "Челябгорсвет", "Водоканалстрой-2", "Урал-Сервис-Групп", АО "Южуралмост", "Уралмостострой" и ПАО "Россети Урал". Речь идёт о взыскании ущерба, причинённого выявленному объекту культурного наследия "Культурный слой Челябинска XVIII-XIX вв." при строительстве объекта "Строительство транспортной развязки по улице братьев Кашириных на участке от Кирова до Российской с выходом на Труда".

Теги: "Россети-Урал", взыскание, культурный слой


Ранее 14.04.2026 09:05 Мск В Челябинске семь компаний заплатят 18,2 млн за уничтожение культурного слоя

