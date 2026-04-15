Очередной "сухой" матч Сафонова помог ПСЖ выйти в полуфинал Лиги чемпионов

Российский вратарь Матвей Сафонов в очередной раз оставил свои ворота в неприкосновенности в матче плей-офф Лиги чемпионов UEFA.

Ответная встреча четвертьфинала между ПСЖ и "Ливерпулем" вновь завершилась победой парижан со счётом 2:0 (в первом матче французы на своём поле победили также со счётом 2:0). Оба мяча на "Энфилде" забил обладатель "Злотого мяча" Усман Дембеле. Сафонов же отыграл "на ноль" в третий раз подряд в рамках плей-офф ЛЧ. Вратарь парижан отразил шесть ударов и получил высокие оценки специалистов за игру.

В другом матче дня "Атлетико" дома уступил "Барселоне" — 1:2. В первой встрече клуб из Мадрида выиграл со счётом 2:0 и по сумме двух игр вышел в следующую стадию.