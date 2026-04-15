СМИ: США вернули санкции против российской нефти

Cанкции США в отношении российской нефти, действие которых было приостановлено в марте, снова вступили в силу, сообщает издание Politico.

Отмечается, что на выходных администрация Дональда Трампа не продлила срок действия освобождения от санкций.

Напомним, после начала военных действий против Ирана Вашингтон одобрил покупку третьими государствами российской нефти, уже находящейся на танкерах в море. Разрешение было выдано до 11 апреля. Так власти США попытались минимизировать экономические последствия войны для мировой экономики и, в частности, хотя бы немного снизить взлетевшие цены на энергоносители.