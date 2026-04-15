До двух третей российских домохозяйств являются финансово неустойчивыми - исследование

От половины до двух третей российских домохозяйств можно назвать финансово неустойчивыми, поскольку не имеют сбережений, таковы оценки исследователей из Высшей школы экономики (они совпадают с данными ЦБ).

Экономисты приходят к выводу, что ни рост зарплат, ни высокие процентные ставки по вкладам не стимулируют людей откладывать деньги, поскольку у населения после оплаты всех обязательных платежей не остается свободных средств, пишет "Независимая газета".

"Доля неустойчивых домохозяйств варьируется от 56 до 65% при широком определении: нет сбережений или высокая долговая нагрузка", - сообщили в лаборатории экономико-социологических исследований ВШЭ.