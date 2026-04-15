Ветераны СВО из Тюменской области завоевали первые медали "Кубка Защитников Отечества"

Ветераны СВО из Тюменской области завоевали первые медали "Кубка Защитников Отечества", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Состоялось торжественное открытие межрегионального комплексного физкультурного мероприятия "Кубок Защитников Отечества" для ветеранов специальной военной операции Уральского федерального округа. Турнир объединил около 100 атлетов.

"Знаю по себе: спорт – хороший инструмент для адаптации к мирной жизни. "Кубок Защитников Отечества" – это не просто соревнования, это праздник силы воли и духа. Участники Кубка проделали непростой путь к этому турниру. Каждый из вас – отважный и мужественный боец, который своим примером доказал: в спорте нет ограничений, а только безграничные возможности", - отметил, полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога.

Представители Тюменской области уже завоевали первые награды в дисциплине пауэрлифтинг: Алексей Дорошенко - 2 место (открытый класс); Рустам Сайфуллин - 3 место (спорт лиц с ПОДА).

Кроме этого, сборная региона по волейболу сидя вышла в финал состязаний. Сегодня, 15 апреля, она сыграет за 1-2 место.