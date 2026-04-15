Ведущие страны ЕС не хотят и слышать об ускоренном вступлении Украины

Франция, Германия, Италия и Нидерланды выступили категорически против ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС. Об этом пишет Politico.

Они отвергли какие-либо "заслуги" или особые условия для Украины, Молдавии и вообще для кого бы то ни было. Для всех стран должен действовать принцип равных условий, то есть они должны вначале выполнить все требования ЕС, и только после этого вступление становится возможным. Причем настрой ведущих стран столь категоричен, что вопрос расширения ЕС, о котором мечтают в Киеве и который планировали обсудить на саммите ЕС на Кипре в конце апреля, может вообще не попасть в повестку - страны не хотят даже обсуждать этот вопрос, им просто не до этого. В нынешних условиях принятие Украины было бы крайне несвоевременным.

При этом трудности не только у Украины. Даже Черногория, выполнившая почти все требования, так и не получила одобрения на переход к следующему этапу. От стран-кандидатов требуют одно - выполнять все условия без обещания принять их в ЕС к какому-то сроку.

Правда, Швеция и Дания поддерживают некоторое смягчение условий Украины. Они даже выступают за то, чтобы завершить переговоры о вступлении к концу 2027 года. Но без согласия ведущих стран ЕС это ничего не даст.

Накануне лидер победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр повторил свою позицию, что он не приемлет никакого ускоренного принятия Украины в ЕС, так как она воюет.