В свердловские магазины будут поставлять овощи и фрукты из Китая

Сезонные овощи и фрукты из Китая будут поставлять в магазины Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, Свердловская оптовая компания и крупнейшее государственное предприятие Китая в сфере агропромышленного комплекса "Ляован" подписали первый контракт на поставку плодоовощной продукции. Договор предусматривает регулярные поставки сезонных культур в соответствии с календарем созревания.

В списке согласованной продукции более 20 видов овощей и фруктов, включая манго, драгонфрукт и цитрусовые. Как отметили в департаменте, в перспективе стороны планируют совместные проекты в сфере логистики и строительства складских помещений.

Ранее сообщалось, что поставки уральских конфет в Китай по сравнению с прошлым годом выросли в десятки раз.