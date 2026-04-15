В Югре по требованию прокуратуры с главы муниципального района взыскали свыше пяти миллионов рублей

В Югре по требованию прокуратуры с главы муниципального района в бюджет взыскано свыше 5 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ведомство провело проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. В ходе надзорных мероприятий установлено, что в 2021-2022 году на основании распоряжений администрации муниципального района главе органа местного самоуправления незаконно выплачены деньги за работу в праздничные и выходные дни, а также премии на сумму свыше 5 млн рублей.

В соответствии с действующим законодательством глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению и представительному органу муниципального образования.

При этом дума не давала объективную оценку деятельности главы района. Вопрос о выплатах на заседании не рассматривался.

Самостоятельное принятие решений о выплате себе денежных средств за достижение показателей, носящих оценочный характер, является проявлением личной заинтересованности, которая прямо влияет на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление данным лицом своих должностных полномочий.

В связи с этим прокурор обратился в суд с исковым заявлением. Требования прокуратуры были удовлетворены. Решение суда вступило в законную силу, незаконно полученные денежные средства возвращены в бюджет.