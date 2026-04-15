15 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Политика За рубежом
Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

"Я от нее в шоке". Трамп возмутился премьером Италии

Президент США Дональд Трамп шокирован премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая после его заочной перепалки с папой римским Львом XIV встала на сторону последнего.
Мелони назвала слова Трампа о лидере Римо-католической церкви неприемлемыми, тем более что тот осуждает войну и призывает к миру. Ранее Трамп набросился на папу из-за его позиции по Ирану. Будто бы Лев XIV "ужасен во внешней политике", "слаб в вопросах преступности" и ему все равно, будет ли у Ирана ядерное оружие. Трамп считает это недопустимым. Он обвинил папу в симпатии к "радикально левым" и в неблагодарности к США, без которых он не стал бы папой, уверен президент США.

Мелони сказала, что она целиком на стороне папы. Трамп возмутился этими словами: Мелони тоже все равно, будет ли ядерное оружие у Ирана, который сотрет Италию с лица земли за две минуты, если будет такая возможность.

"Я в шоке от нее. Я думал, что у нее есть мужество, но я ошибался", - сказал Трамп.

Он также осудил ее за отказ помогать США в Иране. А Европа "разрушает себя изнутри" своей иммиграционной и энергетической политикой. Европейцы платят самые высокие цены на энергоносители и даже не хотят бороться за открытие Ормузского пролива, рассчитывая на Трампа, считает американский лидер.

Мелони была единственным лидером из Европы на церемонии инаугурации Трампа в январе 2025 года.

Теги: США, Италия, Мелони , Трамп


