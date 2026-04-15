На центральном пляже Анапы обнаружили новый разлив нефтепродуктов

На центральном пляже Анапы 14 апреля зафиксирован новый разлив нефтепродуктов. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Отмечается, что протяженность загрязнения составляет около 170 м. К очистке береговой полосы приступила группировка из 89 сотрудников профильных служб и МЧС России. Работы планируют завершить в ближайшие сутки.

В оперштабе добавили, что 13 апреля в акватории было обнаружено пятно нефтепродуктов, которое могло образоваться в результате атак украинских беспилотников на гражданские суда в Черном и Азовском морях.

11 апреля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на встрече с Владимиром Путиным заявил, что все пляжи Краснодарского края в 2026 году будут открыты. Глава региона отметил, что в этом году Анапа снова примет отдыхающих в полном объеме.

Ранее сообщалось, что пляжи Анапы, закрытые из-за разлива нефтепродуктов, могут принять отдыхающих уже 1 июня. Утверждалось, что более 90% мазута убрано и вода пригодна для использования.

Позже стало известно, что на пляжи Анапы завозят искусственное покрытие, которое сильно отличается по составу от домазутного песка.