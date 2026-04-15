Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество В России
Фото: Накануне.RU

Переводы по СБП под контролем: с 1 июля ИНН станет обязательным реквизитом

Система быстрых платежей (СБП) с 1 июля 2026 года вводит обязательное указание ИНН при совершении денежных переводов. Этот уникальный 12-значный номер налогоплательщика служит надежным цифровым паспортом, так как он не меняется в течение всей жизни человека. ИНН позволяет банкам точно устанавливать личность отправителя и получателя денег, что особенно важно при оформлении кредитов, покупке жилья или устройстве на работу, пишут "Известия".

Для обычных пользователей процесс перевода денег не изменится. Банки уже хранят налоговые номера своих клиентов и будут вставлять их в платежные документы автоматически. Людям не придется вводить цифры вручную, поэтому скорость транзакций останется прежней. Однако если банк по какой-то причине не имеет данных об ИНН клиента, он может приостановить платеж и попросить обновить информацию. Финансовые организации обязаны поддерживать актуальность этих сведений, чтобы вовремя уведомлять налоговую об открытии счетов.

Власти вводят эту меру, чтобы остановить "дропперов" - людей, которые помогают мошенникам выводить украденные деньги. Преступники часто распределяют мелкие суммы по картам в разных банках, чтобы системы безопасности не заметили подозрительную активность.

Использование ИНН сделает такие переводы прозрачными: теперь Национальная система платежных карт увидит все операции одного человека, даже если он использует счета в десяти разных местах. Пока банки будут обмениваться данными только между собой, но эксперты не исключают, что в будущем налоговая служба сможет использовать эту систему для поиска скрытых доходов.

Ранее сообщалось, что в Челябинске и Москве полиция ликвидировала крупную сеть дропперов, которые помогали преступникам отмывать деньги через криптообменники. Организаторы скупали у местных жителей банковские и сим-карты с доступом к мобильным приложениям, чтобы выводить доходы с нелегальных интернет-площадок.

Теги: сбп, перевод, дроппер


