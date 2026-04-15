В Росатоме не видят рисков для АЭС "Пакш-2" после смены руководства в Венгрии

Венгрия и при новом руководстве сохраняет интерес к проекту АЭС "Пакш-2", заявил гендиректор Росатома (строит станцию – прим. ред.) Алексей Лихачев. По его словам, будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр несколько раз затрагивал тему строительства АЭС, в частности критически оценивал стоимость проекта.

Лихачев добавил, что Росатом в отношениях с Будапештом придерживается политики открытости и рассчитывает на взаимное доверие. Глава госкорпорации добавил, что "Пакш-2" не стоит рассматривать как российский проект – эта атомная электростанция строится в интересах, прежде всего, венгерского народа, передает ТАСС.

В этом году начался основной этап строительства АЭС "Пакш-2", новые блоки будут построены к середине 2030-х.

Петер Мадьяр после победы на парламентских выборах в Венгрии заявил, что соглашения по проекту строительства АЭС будут проанализированы, при необходимости часть из них расторгнут.