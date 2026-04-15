Россияне массово переходят на готовую еду: рынок вырос на треть за год

Продажи готовой еды в российских торговых сетях подскочили на 34% за последние двенадцать месяцев. Эксперты Dialog X5 назвали лидерами по потреблению Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Свердловскую область и Краснодарский край. Почти половина покупателей - 48% - хотя бы раз в месяц кладут в корзину готовые блюда. Чаще всего такую еду выбирает молодежь от 18 до 35 лет: они заменяют покупными обедами полноценные приемы пищи и охотно пробуют кулинарные новинки, пишут "Известия".

Люди среднего возраста - 36–55 лет - по-прежнему предпочитают готовить дома, а магазинную продукцию используют только для перекуса. Старшее поколение покупает готовую кулинарию в основном по выходным и праздникам, при этом они меньше других требовательны к разнообразию меню. Вкусы мужчин и женщин заметно различаются: женщины чаще выбирают легкие салаты, роллы и полезные десерты, а мужчины покупают сытные супы, гарниры, бургеры и шаурму. В список общих любимых блюд попали пицца, вторые блюда, сэндвичи и завтраки - каши, омлеты и сырники.

Сообщалось, что в начале апреля цены на клубнику в российских магазинах начинаются от 1120 рублей за килограмм, а небольшая упаковка голубики стоит минимум 240 рублей. Сейчас торговые сети предлагают до 17 видов ягод, включая малину, ежевику и черешню, но почти весь этот ассортимент завозят из-за границы - из Египта, Турции, Марокко и других стран.