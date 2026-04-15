Роскосмос открыл набор в отряд космонавтов через "Госуслуги"

Теперь каждый гражданин России может заявить о желании стать космонавтом через портал "Госуслуги". Прием документов на заочный этап конкурса продлится до 30 июня 2026 года. Организаторы ждут кандидатов не старше 35 лет с высшим образованием и средним баллом в дипломе от 4,0. Будущий космонавт должен отработать по специальности минимум три года, знать иностранный язык и иметь отличную физическую форму. Существуют и требования к параметрам тела: рост от 150 до 190 сантиметров, а вес - от 50 до 90 килограммов.

После отправки анкеты претендент проходит медосмотр и загружает справки на портал. Если комиссия одобрит документы, она пригласит кандидата на очный отбор в Центр подготовки космонавтов. Там специалисты еще раз проверят здоровье участника, примут спортивные нормативы и проведут психологические тесты. Также претенденту предстоит пройти собеседование и доказать свою квалификацию. Те, кто выдержит все испытания, подпишут контракт с центром и начнут тренировки.

Роскосмос опубликует имена новых героев на своем сайте и пришлет уведомление в личный кабинет каждого победителя.

Кстати, опрос сервиса SuperJob показал, что 38% жителей Екатеринбурга мечтают о полете в космос, причем мужчины и молодежь до 35 лет стремятся к звездам гораздо чаще женщин и старшего поколения. Больше всего желающих отправиться на орбиту среди системных администраторов, программистов и инженеров, в то время как медсестры и секретари проявляют к таким путешествиям наименьший интерес.