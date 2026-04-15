Роскосмос открыл набор в отряд космонавтов через "Госуслуги"

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Роскосмос открыл набор в отряд космонавтов через "Госуслуги"

Теперь каждый гражданин России может заявить о желании стать космонавтом через портал "Госуслуги". Прием документов на заочный этап конкурса продлится до 30 июня 2026 года. Организаторы ждут кандидатов не старше 35 лет с высшим образованием и средним баллом в дипломе от 4,0. Будущий космонавт должен отработать по специальности минимум три года, знать иностранный язык и иметь отличную физическую форму. Существуют и требования к параметрам тела: рост от 150 до 190 сантиметров, а вес - от 50 до 90 килограммов.

После отправки анкеты претендент проходит медосмотр и загружает справки на портал. Если комиссия одобрит документы, она пригласит кандидата на очный отбор в Центр подготовки космонавтов. Там специалисты еще раз проверят здоровье участника, примут спортивные нормативы и проведут психологические тесты. Также претенденту предстоит пройти собеседование и доказать свою квалификацию. Те, кто выдержит все испытания, подпишут контракт с центром и начнут тренировки.

Роскосмос опубликует имена новых героев на своем сайте и пришлет уведомление в личный кабинет каждого победителя.

Кстати, опрос сервиса SuperJob показал, что 38% жителей Екатеринбурга мечтают о полете в космос, причем мужчины и молодежь до 35 лет стремятся к звездам гораздо чаще женщин и старшего поколения. Больше всего желающих отправиться на орбиту среди системных администраторов, программистов и инженеров, в то время как медсестры и секретари проявляют к таким путешествиям наименьший интерес.

Теги: набор, роскосмос, госуслуги


