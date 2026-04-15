Посещать леса не запрещено: в Свердловской области начался пожароопасный сезон

С сегодняшнего дня, 15 апреля, в большинстве территорий Свердловской области начал действовать пожароопасный сезон. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

В северных муниципалитетах Среднего Урала он стартует 20 апреля. С начала пожароопасного сезона запрещены травяные палы в полях, разведение костров в лесах и сжигание порубочных остатков от заготовленной древесины. Вместе с тем, посещение лесов региона не запрещено.

Что касается садовых и приусадебных участков, то мангалы и жаровни нужно располагать не менее пяти метров от зданий и построек. При этом в радиусе 10 метров не должно быть сухой травы и других горючих материалов. Место открытого огня следует размещать не менее чем в 50 метрах от ближайшей постройки и в 100 метрах от кромки леса. А чтобы вовремя остановить огонь, под рукой всегда должны быть огнетушитель или ведро с водой.

Напомним, что в марте на Среднем Урале был утвержден сводный план тушения лесных пожаров.