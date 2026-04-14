Российские операторы начали информировать о сбоях при использовании средств обхода блокировок

Российские операторы связи - МТС, "Мегафон" и "Билайн" - начали информировать пользователей о возможных сбоях в работе при использовании средств обхода блокировок, сообщают РИА Новости.

В свою очередь маркетплейс Ozon и сервис "Яндекс Пэй" ограничивают доступ при входе в приложения с включенным VPN.

Ранее в апреле ряд популярных в России онлайн-сервисов, включая приложения ритейлеров, маркетплейсов и заведений общественного питания, таких как Wildberries, "Шоколадница" и "Иль дэ Ботэ" также начали предупреждать своих пользователей о включенном VPN.