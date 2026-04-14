В Казани после пожара на пороховом заводе возбудили уголовное дело

В Казани после пожара на пороховом заводе возбудили уголовное дело по ст. 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

В настоящее время на место происшествия выехали следователи и криминалисты аппарата следственного управления. Они осмотрят место ЧП. Также сейчас решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз.

Напомним, сегодня на Казанском пороховом заводе произошел пожар, обрушение. Сообщалось о двух пострадавших, один из которых в тяжелом состоянии. На предприятии производится разбор завалов.