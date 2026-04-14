Правоохранители нашли мать новорожденной девочки, тело которой обнаружили в сумке в Тюмени

Следователи и полицейские нашли мать новорожденной девочки, тело которой было обнаружено в сумке, в лесополосе, вблизи жилых домов по ул. Игримской в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка". Подозреваемая - 24-летняя жительница Тюмени.

По версии следствия, 8 марта 2026 года подозреваемая родила девочку в квартире дома, расположенного по улице Блюхера в городе Тюмени. Подождав, пока на улице стемнело, она положила ребенка в сумку и бросила ее в лесу. 12 апреля ее обнаружили местные жители.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначен комплекс экспертиз, в том числе комиссионная судебно-медицинская и молекулярно-генетическая. С участием подозреваемой выполняются следственные действия.