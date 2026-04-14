Астраханские специалисты продолжают помогать восстанавливать дома и инфраструктуру в подшефном Кременском округе ЛНР

18 многоквартирных домов отремонтировали в прошлом году в подшефном Астраханской области Кременском округе ЛНР. Также астраханские специалисты восстановили школьный пункт питания в поселке Новая Астрахань и амбулаторию в Краснореченском. В планах – ремонт еще 13 домов и котельной при местной СОШ. Особое внимание уделят обновлению кровель на многоэтажках, пострадавших в результате боевых действий.

Вопросы восстановления объектов в Кременском округе обсудили сегодня на совещании, которое состоялось под руководством губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

Для оперативного реагирования на проблемы в сфере ЖКХ в муниципалитете работают пять аварийных бригад из Астраханской области. Специалисты круглосуточно устраняют повреждения на коммунальных сетях, обеспечивая бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения.

В настоящее время ведется работа над подготовкой проекта и подачей заявки на грантовую поддержку от Минстроя РФ для благоустройства центральной аллеи в городе Кременная. Это позволит создать современное и уютное общественное пространство, где жители смогут проводить время.