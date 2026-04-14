Общество Астраханская область
Совещание по подготовке празднования в Астраханской области Дня Победы провел Игорь Бабушкин

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел совещание по теме подготовки к проведению мероприятий, посвященных Дню Победы в регионе. Одной из главных тем стало патриотическое воспитание молодежи.

«Нужно воспитывать подрастающее поколение на примерах мужества героев-астраханцев, чтобы они гордились подвигами предков и равнялись на них», – подчеркнул глава региона.

Игорь Бабушкин также отметил, что необходимо обратить особое внимание на участие ветеранов в праздничных мероприятиях, а тех, кто не сможет присутствовать лично, нужно поздравить на дому.

Перед Днем Победы пройдет митинг у Мемориального комплекса «Воинам 28-й Армии» в районе поселка Хулхута Республики Калмыкия. В акции примут участие представители национально-культурных, общественных и ветеранских объединений, а также активисты «Юнармии», «Движения Первых» и других региональных молодежных организаций.

Центральным событием 9 мая станет торжественное построение войск на площади Ленина. Кроме того, во всех районах области пройдут колонны «Бессмертного полка». Только в Астрахани ожидается участие 60 тысяч человек.

В областном центре маршрут «Бессмертного полка» запланирован от улицы Адмиралтейской, где будут находиться пропускные пункты, до конца площади Ленина. Сбор и построение участников акции начнется в 8 утра. Шествие стартует сразу после торжественного построения войск Астраханского гарнизона. По маршруту будут расположены точки раздачи воды и медицинские бригады. Координировать движение и помогать астраханцам будут более 700 волонтеров.

Глава региона отметил, что первоочередной задачей является обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий. Для этого задействуют порядка 1500 человек, в том числе 1200 сотрудников УМВД России по Астраханской области и 300 человек приданных сил. 

Кроме ежегодных акций к 9 мая в регионе запланированы более 300 мероприятий, которые пройдут в государственных и муниципальных учреждениях культуры.

Отдельное внимание на совещании было уделено благоустройству территорий у памятников и мемориалов. На территории Астраханской области находится более 300 воинских захоронений. В настоящее время по инициативе партии «Единая Россия» на данных территориях проводятся субботники с участием активистов движения «Юнармия», «Волонтеры Победы», «Движение Первых», «Поисковое движение России», а также казаков Астраханского окружного казачьего общества.

