Игорь Седов: Одобренные на комитетах инициативы будут рассмотрены на пленарном заседании Астраханской городской Думы

Состоялось заседание профильных комитетов Городской Думы Астрахани.

Так, членами комитета по нормотворчеству, законности и противодействию коррупции были рассмотрены изменения в ряд решений Городской Думы, касающихся муниципального контроля, в целях приведения их в соответствие последним изменениям законодательства РФ.

На повестке дня совместного заседания комитетов по городскому хозяйству и благоустройству города и по бюджету, финансам и налогам внимание было уделено муниципальным программам. Обсуждение внесения изменений в программу «Охрана окружающей среды» было решено отложить: парламентарии запросили у профильных структур более детальные сведения. В то же время изменения в программу «Формирование современной городской среды на 2018–2027 годы» получили единогласную поддержку.

По итогам работы комитетов все одобренные инициативы будут рассмотрены на ближайшем пленарном заседании Городской Думы, сообщил председатель Астраханской городской Думы Игорь Седов.