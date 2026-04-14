Юрий Бурлачко рассказал о совершенствовании законодательства Кубани по теме поддержки многодетных семей

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Краснодарский край
Фото: Накануне.RU

Юрий Бурлачко рассказал о совершенствовании законодательства Кубани по теме поддержки многодетных семей

Социальный фонд России назвал регионы-лидеры по числу многодетных семей. Среди них Москва, Подмосковье и Краснодарский край. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

"Третье место Кубани в этом рейтинге считаю закономерным не только потому, что регион является третьим по численности населения, но и благодаря социальной политике, проводимой как на федеральном, так и на региональном уровне. Отмечу, что у нас в крае в соответствии с региональным профильным законом действует 13 различных мер поддержки многодетных семей. Эта тема является приоритетной в деятельности кубанского парламента. В оперативном режиме депутатами рассматриваются законодательные инициативы в данной сфере. В декабре прошлого года на сессии кубанского парламента были приняты изменения в краевой закон о социальной поддержке многодетных семей в регионе. Они направлены на расширение этих мер", - подчеркнул Игорь Бурлачко.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Спикер в частности напомнил о поправках, которым было закреплено предоставление краевого материнского (семейного) капитала при рождении (усыновлении, удочерении), помимо третьего ребенка, на четвертого и последующих детей. В 2026 году его размер в крае составляет более 167 тысяч рублей и он ежегодно индексируется. Средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, газификацию, образование и медицинскую реабилитацию детей.

Кубанские многодетные семьи также имеют право на предоставление земельных участков. Всего на данный момент по региону таким семьям уже выделено более 30240 участков. В муниципалитетах продолжается эта работа.

Коллаж, многодетная семья на селе(2024)|Фото: Накануне.RU

"Напомню, что на недавнем приеме граждан ко мне с этим вопросом обратилась многодетная мама. Муниципалитетом ей было отказано в предоставлении участка по причине того, что ее бывший супруг еще до брака получил от государства землю по другим основаниям. Профильный комитет ЗСК изучил ситуацию и разработал поправки в соответствующий краевой закон. Они призваны уточнить условия постановки данной категории граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление им земли. В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования", - отметил спикер ЗСК.

И заверил, что и в дальнейшем у депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края будет в приоритете оперативное совершенствование регионального законодательства, касающееся мер поддержки кубанских семей и, в первую очередь, многодетных.

Теги: юрий бурлачко, многодетные семьи, зск, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО


