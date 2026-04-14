Юрий Бурлачко рассказал о совершенствовании законодательства Кубани по теме поддержки многодетных семей

Социальный фонд России назвал регионы-лидеры по числу многодетных семей. Среди них Москва, Подмосковье и Краснодарский край. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

"Третье место Кубани в этом рейтинге считаю закономерным не только потому, что регион является третьим по численности населения, но и благодаря социальной политике, проводимой как на федеральном, так и на региональном уровне. Отмечу, что у нас в крае в соответствии с региональным профильным законом действует 13 различных мер поддержки многодетных семей. Эта тема является приоритетной в деятельности кубанского парламента. В оперативном режиме депутатами рассматриваются законодательные инициативы в данной сфере. В декабре прошлого года на сессии кубанского парламента были приняты изменения в краевой закон о социальной поддержке многодетных семей в регионе. Они направлены на расширение этих мер", - подчеркнул Игорь Бурлачко.

Спикер в частности напомнил о поправках, которым было закреплено предоставление краевого материнского (семейного) капитала при рождении (усыновлении, удочерении), помимо третьего ребенка, на четвертого и последующих детей. В 2026 году его размер в крае составляет более 167 тысяч рублей и он ежегодно индексируется. Средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, газификацию, образование и медицинскую реабилитацию детей.

Кубанские многодетные семьи также имеют право на предоставление земельных участков. Всего на данный момент по региону таким семьям уже выделено более 30240 участков. В муниципалитетах продолжается эта работа.

"Напомню, что на недавнем приеме граждан ко мне с этим вопросом обратилась многодетная мама. Муниципалитетом ей было отказано в предоставлении участка по причине того, что ее бывший супруг еще до брака получил от государства землю по другим основаниям. Профильный комитет ЗСК изучил ситуацию и разработал поправки в соответствующий краевой закон. Они призваны уточнить условия постановки данной категории граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление им земли. В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования", - отметил спикер ЗСК.

И заверил, что и в дальнейшем у депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края будет в приоритете оперативное совершенствование регионального законодательства, касающееся мер поддержки кубанских семей и, в первую очередь, многодетных.