Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: astroblduma.ru

Церемонию передачи государственных наград семьям воинов, погибших в ходе СВО, провел в Камызякском районе Игорь Мартынов

Церемония вручения государственных наград семьям военнослужащих, которые погибли при выполнении боевых задач в ходе СВО, состоялась в Камызякском районе Астраханской области. В этом мероприятии принял участие председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, депутат регионального парламента Андрей Маркин, глава муниципального образования «Камызякский муниципальный район Астраханской области» Михаил Черкасов, представители духовенства, общественных организаций и учащиеся образовательных учреждений муниципалитета.

Высоких государственных наград посмертно удостоены Михайлов Александр Алексеевич, Жангалиев Хайрат Мерсадыхович, Урнбаев Байбулат Жанбулатович и Кузин Владислав Сергеевич.

Игорь Мартынов свое обращение к участникам церемонии начал со слов о мужестве и самоотверженности погибших героев.

«Хочу выразить признательность и благодарность за ваших детей и мужей, за настоящих Героев нашей страны. Наши ребята, земляки ушли, выполнив свой долг до конца. Честно, мужественно, не задумываясь. Боль от потери родного и близкого человека у родственников не утихнет никогда, но нужно продолжать жить, растить детей. А наша задача – депутатов, представителей власти, общественных организаций – поддерживать семьи погибших военнослужащих. Вечная слава и вечная память Героям», - обратился к присутствующим спикер регионального парламента.

Орден Мужества Игорь Мартынов передал Татьяне Михайловой – супруге рядового Александра Михайлова. 28 сентября 2022 года военнослужащий был мобилизован из города Камызяк для участия в специальной военной операции. Службу проходил старшим стрелком в Запорожской области (Ореховское направление). Героически погиб 13 июля 2025 года.

Также орден Мужества был вручен супруге рядового Хайрата Жангалиева - Жангалиевой Нургуль. В 2022 году уроженец Камызяка был направлен на восстановительные работы в ЛНР. 30 декабря 2022 года приказом заместителя министра обороны РФ Хайрат Жангалиев был награжден медалью генерала армии Комаровского. 1 августа 2025 года он оформил контракт рядовым в мотострелковый батальон. Погиб Жангалиев Хайрат Мерсадыхович 2 сентября 2025 года.

Медаль «За храбрость» передали родителям Байбулата Урнбаева: Урнбаевой Зое и Урнбаеву Жанбулату. В октябре 2022 года Байбулат Урнбаев был призван по мобилизации на СВО. В ходе боев получил осколочное ранение головы. Прошел лечение и снова вернулся на поле боя. Был награжден медалью Жукова. Выполнял боевые задачи в мотострелковых войсках Запорожской области, командиром мотострелкового отделения, умер 10 сентября 2024 года.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, рядовой Владислав Кузин награждён медалью «За спасение погибавших» посмертно. Награду Игорь Мартынов передал его маме – Кузиной Наталье. В октябре 2023 года Владислав Кузин подписал контракт с Минобороны. Принимал участие в освобождении Купянска Харьковской области. В феврале 2025 получил ранение. После реабилитации продолжил службу в Волчанске Харьковской области. Погиб Кузин Владислав Сергеевич при выполнении задач в ходе специальной военной операции 30 октября 2025 года.

Все участники церемонии почтили память погибших героев минутой молчания.

Теги: игорь мартынов, вручение государственных наград, сво, камызякский район


