Веб-версия Max стала просить скачать мессенджер на телефон

Веб-версия национального российского мессенджера Max при попытке входа теперь предлагает отсканировать QR-код, который либо откроет уже установленное приложение на телефоне, либо предложит его скачать на телефон. Вариант с вводом номера телефона для авторизации в браузере больше не предлагается. Ряд Telegram-каналов сообщает, что такая ситуация происходит при попытке входа в веб-версию в разных браузерах.

Разработчики Max утверждают, что мессенджер уже занял второе место по среднесуточному охвату в России, в марте его в среднем посещали 61,5 млн россиян старше 12 лет (мобильная и веб-версия) При этом лидером по охватам остается частично блокируемый в России Telegram с охватом 72,2 млн пользователей в сутки.