Директор стройфирмы, возводившей фортификации в Курской области, получил восемь лет

Директор стройфирмы Игорь Ругаев, возводившей фортификационные сооружения в Курской области, получил восемь лет колонии общего режима со штрафом более 6 миллионов рублей и ограничением свободы на 1 год. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы регоина.

Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно- хозяйственных функций в сфере заключения и исполнения госконтрактов, на 2 года.

Суд признал Ругаева виновным по части 4 статьи 159 УК РФ. Установлено, что он внес в смету затраты на строительство зданий и иных объектов при возведении фортификационных сооружений на территории приграничных районов Курской области, страховку техники, жизни и здоровья рабочих, но не выполнил взятые на себя обязательства.

Ругаев вину не признал. Он заявил, что считает себя не обвиняемым, а потерпевшим.

В апреле 2025 года стало известно о задержании экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в мошенничестве на 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. По версии МВД, Смирнов, его первый заместитель Алексей Дедов, а также руководство "Корпорации развития Курской области" (КРКО) организовали хищение бюджетных средств, которые были выделены корпорации. Смирнову и Дедову предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В апреле 2026 года Дедов был приговорен к 17 годам колонии строгого режима, Смирнов – к 14 годам.

Теги: фортификации, курская область, стройфирма, игорь ругаев


