Зеленский заявил о планах отремонтировать "Дружбу" до конца апреля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до конца апреля нефтепровод "Дружба" будет частично отремонтировал.

"Касаемо нефтепровода, как обещали, до конца апреля он будет отремонтирован. Не полностью, но достаточно, чтобы работать. Резервуары все не будут отремонтированы, это долгий процесс", - заявил Зеленский на брифинге с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

В феврале 2026 года Киев заявил, что был поврежден участок нефтепровода, из-за чего транзит российской нефти в Венгрию и Словакию был прекращен. Власти Венгрии обвиняли Киев в затягивании ремонта по политическим мотивам. В апреле Зеленский заявил, что "Дружбу" отремонтируют весной, но не уточнил сроки.