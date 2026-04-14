14 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область
Фото: Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге

Отечественный самолет "Байкал" вышел на сертификационные испытания

Легкий многоцелевой самолет (ЛМС-901) "Байкал" проходит сертификационные испытания кабельной сети и частотные тесты. О новом этапе работ над проектом рассказали в пресс-службе Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге со ссылкой на Минпромторг России. Во время испытаний будут проведены последовательная оценка всех систем на соответствие установленным требованиям, устранение выявленных замечаний, а также получен сертификат типа, дающего право на гражданскую эксплуатацию воздушного судна.

"Сейчас проходят наземные частотные испытания. Их проводят специалисты УЗГА и СибНИА под контролем сертификационного центра ЦАГИ и Авиарегистра РФ. Эти испытания позволяют определить резонансные частоты планера и динамические характеристики системы управления. Полученные параметры необходимы для исключения возникновения опасной вибрации в полете, что выступает необходимым условием безопасности ЛМС-901", - рассказали в пресс-службе.

ЛМС-901 Байкал(2026)|Фото: Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге

Эксперты Авиарегистра России уже провели визуальный контроль монтажа кабельной сети самолета: проверили соответствие прокладки кабелей отраслевым нормам, а также конструкторскую документацию.

Успешное прохождение наземных частотных испытаний станет подтверждением соответствия динамических характеристик планера и системы управления самолета установленным требованиям. Это, в свою очередь, послужит основанием для перехода к следующему этапу сертификации.

Теги: УЗГА, самолет Байкал, испытания, сертификат


