Отечественный самолет "Байкал" вышел на сертификационные испытания

Легкий многоцелевой самолет (ЛМС-901) "Байкал" проходит сертификационные испытания кабельной сети и частотные тесты. О новом этапе работ над проектом рассказали в пресс-службе Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге со ссылкой на Минпромторг России. Во время испытаний будут проведены последовательная оценка всех систем на соответствие установленным требованиям, устранение выявленных замечаний, а также получен сертификат типа, дающего право на гражданскую эксплуатацию воздушного судна.

"Сейчас проходят наземные частотные испытания. Их проводят специалисты УЗГА и СибНИА под контролем сертификационного центра ЦАГИ и Авиарегистра РФ. Эти испытания позволяют определить резонансные частоты планера и динамические характеристики системы управления. Полученные параметры необходимы для исключения возникновения опасной вибрации в полете, что выступает необходимым условием безопасности ЛМС-901", - рассказали в пресс-службе.

Эксперты Авиарегистра России уже провели визуальный контроль монтажа кабельной сети самолета: проверили соответствие прокладки кабелей отраслевым нормам, а также конструкторскую документацию.

Успешное прохождение наземных частотных испытаний станет подтверждением соответствия динамических характеристик планера и системы управления самолета установленным требованиям. Это, в свою очередь, послужит основанием для перехода к следующему этапу сертификации.