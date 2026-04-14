В Муроме отстранен от должности директор МУП "Водопровод и канализация"

Директор МУП "Водопровод и канализация" Юрий Дударев отстранен от должности в Муроме, где ранее произошла вспышка острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области.

Отмечается, что все рекомендации Роспотребнадзора по профилактике заражения выполнены. По данным медиков, рост распространения кишечной инфекции в городе остановлен.

Всего из-за аварии на инфраструктуре водоканала в Муроме пострадали 677 человек, из них 318 – дети.

Ранее сообщалось, что по распоряжению губернатора Александра Авдеева в городе взяли дополнительные пробы воды, в том числе и из родников, а также проверят состояние коммуникаций. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.