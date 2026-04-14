Производитель отзывает в России 39 тысяч автомобилей Geely Atlas

ООО "Джили Моторс" сообщило об отзывной кампании по 38,9 тыс. машин модели Geely Atlas, проданных в России с 11 октября 2023 года по 30 сентября 2025 года.

Компания заменит в этих автомобилях предохранители парковочного ассистента. Все работы по переоборудованию машин будут проводиться за счет Geely, программа согласована с Росстандартом, сообщили в сети дилерских центров.

"Проведение отзывных кампаний является стандартной мировой практикой автопроизводителей по обеспечению безопасности водителей и пассажиров. Процедура призвана предотвратить потенциально возможную некорректную работу отдельных элементов автомобиля", - отмечают в компании.