Экс-директор паспортно-визового сервиса в Югре получила семь лет колонии за взятки

Вынесен приговор бывшему директору паспортно-визового сервиса Наталье Павловой по делу о получении взяток в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Судов Югры.

Наталья Павлова Нижневартовским городским судом признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, а именно использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной и иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организации, охраняемых законом интересов государства), ч. 2 ст. 291 УК РФ (получение взятки, то есть получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия и бездействие в пользу взяткодателя, совершенное в крупном размере), ст.290 ч.5 п.в УК РФ (получение взятки, то есть получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия и бездействие в пользу взяткодателя, совершенное в крупном размере).

Суд установил, что Павлова систематически через посредника, а также лично в своем служебном кабинете получала взятки от различных лиц за совершение незаконных действий и бездействие в их пользу.

Общая сумма полученной взятки составила 19 560 600 рублей. Кроме того, за незаконные действия в пользу иного лица Павлова получила взятку в крупном размере — 525 950 рублей.

Преступные действия осужденной повлекли существенное нарушение прав и законных интересов возглавляемого ею предприятия, выразившееся в причинении имущественного ущерба (предприятие не получило оплату за фактически оказанные услуги), а также дискредитацию и подрыв авторитета органов исполнительной власти Российской Федерации.

Суд приговорил ее к семи годам, четырем месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере трехкратной суммы взятки — 1 577 850 рублей. Также ей запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и выполнением организационно-распорядительных функций в государственных органах и органах местного самоуправления, сроком на пять лет.

Денежные средства, полученные в качестве взяток, конфискованы в доход государства. С Павловой взыскана сумма ущерба, нанесенного предприятию в размере более 19 млн рублей.