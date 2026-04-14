Shot: Напавшим на букмекерскую контору во Владикавказе оказался бывший футбольный судья

Напавшим на букмекерскую контору во Владикавказе оказался бывший футбольный судья, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 36-летний мужчина обслуживал матчи Чемпионата Северной Осетии.

В свою очередь Mash пишет, что нападавший работал не футбольным судьей, а его помощником. Он проиграл 239 тысяч рублей на ставках и пытался таким способом их вернуть. Деньги он взял у родственников на лечение, сообщает телеграм-канал.

Напомним, мужчина при нападении ранил девушку-кассира. Пострадавшая успела нажать тревожную кнопку.На место ЧП приехала Росгвардия, нападавшего задержали, он получил ранение в ногу.

Девушку готовят к экстренной операции, она госпитализирована в реанимацию в тяжелом состоянии.