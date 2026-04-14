Пермяк выплатил компенсацию морального вреда матери мальчика, которого избил

Житель Индустриального района Перми выплатил 35 тысяч рублей компенсации морального вреда матери подростка, которого он избил, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

Ранее мужчина был признан виновным в нанесении побоев несовершеннолетнему по ст. 6.1.1 КоАП РФ. Установлено, что пермяк пнул ребенка в живот из-за конфликта между детьми: пострадавший якобы обидел сына агрессора. Мужчина схватил мальчика за капюшон, тряс, оскорблял, угрожал расправой, поставил на колени и заставил извиниться, после чего нанёс удар ногой по туловищу. От серьезных последствий подростка спасла зимняя одежда.

После инцидента у ребенка появился страх перед улицей, ночные кошмары, он плохо спал и просыпался с криком. Мать потерпевшего обратилась в суд, который оценил моральный вред, причиненный ей и сыну, в 35 тысяч рублей.

Решение суда поступило к приставам. Судебный пристав арестовал банковские счета должника и запретил сделки с его иномаркой, однако мужчина не торопился с выплатой. Тогда с него взыскали исполнительский сбор, а сумма компенсации была списана со счетов. После перечисления денег производство окончено фактическим исполнением.