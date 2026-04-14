Свердловский облсуд досрочно прекратил полномочия главы муниципального образования Алапаевское

Свердловский областной суд досрочно прекратил полномочия главы муниципального образования Алапаевское Олега Булатова. Мэр уволен из-за утраты доверия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, основанием стало непринятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. Ранее Алапаевский городской суд отказал в удовлетворении иска, заявленного в интересах муниципалитета. Это решение было обжаловано.

Сегодня судебная коллегия по административным делам Свердловского областного суда отменила решение Алапаевского горсуда и досрочно прекратила полномочия Булатова.

"Решение думы от 29 августа 2024 года №378 признано незаконным. Досрочно прекращены полномочия главы муниципального образования Алапаевское Булатова Олега Рудольфовича в связи с утратой доверия", - говорится в новом судебном решении.

Как добавили в инстанции, оно вступило в законную силу немедленно. Полномочия главы прекращены с момента вынесения решения областным судом.