Горелкин: ИИ начали внедрять не с того конца

Человечество начало внедрять технологии искусственного интеллекта (ИИ) не с того конца. К такому выводу пришел первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин, который поделился своими впечатлениями от форума в "Кибердоме", где обсуждалась проблема дипфейков.

Он отметил, что только за прошлый год АНО "Диалог регионы" зафиксировало более 600 дипфейк-материалов, которых с учетом копий сотни тысяч. А в 2026 году динамика ускорилась в 2,5 раза. Причина в растущей доступности соответствующего инструментария: только бесплатных таких сервисов порядка двух тысяч. Что с этим делать, непонятно.

"Вообще я все больше склоняюсь к мысли о том, что ИИ человечество начало внедрять не с того конца. Речь даже не про опасность дипфейков: использование ИИ в творчестве, образовании, креативных индустриях плохо влияет на когнитивные способности людей - и это подтверждается научными исследованиями. Очевидно, что эта проблема с годами будет усугубляться, и способно ли ее решить законодательное регулирование в масштабах отдельно взятой страны, я не уверен", - написал депутат.

Специалист по ИИ член СПЧ Игорь Ашманов говорит, что ранее люди в то, что роботы будут выполнять всю грязную работу, а они будут писать стихи. Но происходит с точностью до наоборот.