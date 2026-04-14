Очередным хедлайнером Ural Music Night станет "СмешBand"

Второй год подряд музыкальный проект композиторов мультсериала "Смешарики" Марины Ланда и Сергея Васильева "СмешBand" выступит в качестве хедлайнеров Уральской ночи музыки. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

"В прошлом году СмешBand покорили "Ночь музыки" с первого выхода на сцену. Вы встретили их так горячо и с такой любовью, что мы решили провести эту ночь вместе ещё раз! Концерты СмешBand сегодня - это встреча с детством взрослых людей, выросших на "Смешариках", - написали они в своих соцсетях.

Музыканты из топовых петербургских коллективов выступят с музыкой из мультсериала, объединенной с роком, джазом, попом и фолком, а уральцы услышат голоса своих любимых персонажей детства.

Ранее организаторы Уральской ночи музыки объявили хедлайнеров на 2026 год. В этот раз жителям и гостям Екатеринбурга стоит ждать выступления групп "Сова" и "Ягода". Еще одним хедлайнером станет группа "Чайф". Напомним, что в этом году фестиваль Ural Music Night запланирован на 19 июня.