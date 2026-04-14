14 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия
Роскомнадзор замедляет Telegram

Обозревателю "Новой газеты" Олегу Ролдугину предъявлено обвинение

Обозревателю "Новой газеты" Олегу Ролдугину, задержанному 9 апреля, предъявили обвинение по ч.3 ст.272 УК РФ – "Неправомерный доступ к компьютерной информации" в составе группы лиц, сообщила редакция издания. Сейчас Ролдугин находится в ИВС в Москве. Статья предусматривает до семи лет лишения свободы.

9 апреля стало известно об обыске в редакции "Новой газеты", а затем сообщалось, что обыскали дом Ролдугина и он задержан.

В московском полицейском главке сообщили, что "в ходе мониторинга средств информации и сети Интернет сотрудниками полиции было установлено, что при подготовке информационных статей и материалов негативного содержания в отношении граждан России используются информационные ресурсы с персональными данными".

"10 марта на основании собранных материалов следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 272.1 УК РФ, по факту незаконного использования, передачи, сбора и хранения компьютерной информации, содержащей персональные данные", - сообщили в МВД о деле, фигурантом которого стал журналист.

Теги: олег ролдугин, новая газета, уголовное дело


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.04.2026 17:22 Мск Исполнительный редактор "Новой газеты" задержан по делу о незаконном использовании персональных данных
Ранее 09.04.2026 16:06 Мск Московская полиция объяснила обыски в редакции "Новой газеты"
Ранее 09.04.2026 14:37 Мск В редакции "Новой газеты" силовики проводят обыски

