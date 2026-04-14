Дело Юревича передано в Москву

Уголовные дела бывшего губернатора Южного Урала Михаила Юревича и Александра Москалюка переданы в Москву.

Решение принял Центральный райсуд Челябинска. Дело передано по подсудности в Тверской районный суд Москвы. Постановление в силу не вступило, сообщает пресс-служба Центрального райсуда столицы Южного Урала.

В мае 2024 г. Центральный районный суд Челябинска удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ об изъятии 26 компаний у экс-губернатора Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова. В собственность государства перешло также крупнейшее производство макарон в России "Макфа", стоимость которого оценили в 46 млрд руб. В число ответчиков вошли 13 физических лиц, в том числе Михаил Юревич и Вадим Белоусов, а также 34 компании.