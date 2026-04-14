В Тюменской области 65,8% жителей систематически занимаются физкультурой и спортом

В Тюменской области 65,8% жителей систематически занимаются физкультурой и спортом, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В рейтинге регионов в сфере спорта за 2025 год область вошла в число лучших субъектов Российской Федерации.

В регионе действуют более 4 450 спортивных сооружений, ежегодно в городах и селах вводятся новые многофункциональные комплексы, школьные спортивные залы и стадионы, площадки ГТО.

Доля жителей, систематически занимающихся спортом, достигла 65,8% - это почти 961 000 человек. Уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий физкультурой и спортом по итогам прошлого года составил 71,3%.

"Тюменская область стабильно входит в число лидеров благодаря системной работе и поддержке губернатора Александра Моора (https://t.me/av_moor). Мы создаем условия для всех - от детей до жителей старшего возраста, людей с ограниченными возможностями здоровья, развиваем спорт высших достижений. Результаты рейтинга - общая заслуга всей команды: организаторов, спортсменов, тренеров, коллег из муниципалитетов, наших социальных партнеров и всех земляков, для кого спорт является нормой жизни", - прокомментировал директор департамента физической культуры и спорта Тюменской области Евгений Хромин.