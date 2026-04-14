В мире падает доверие к властям

Во многих странах мира падает доверие к властям. Рейтинг президента США Дональда Трампа рухнул за год до 35%, потеряв около 20 п.п. Премьер Британии Кир Стармер, получивший свой пост в 2024 году, растерял почти весь кредит доверия - ему доверяют лишь около 20%. Такой же рейтинг у канцлера Германии Фридриха Мерца, который пребывает на своем посту всего год. Президент Франции Эммануэль Макрон уже давно не пользуется никакой поддержкой населения. И так во многих странах: люди перестают доверять властям.

По данным опроса Edelman Trust Barometer, охватившем 28 стран, доверие к лидерам правительств за пять лет в среднем упало на 16 п.п., к СМИ - на 11 п.п. И лишь 32% опрошенных во всех странах верят в то, во что еще несколько десятилетий назад верило большинство людей в мире, - что следующее поколение будет жить лучше. Мюнхенский доклад о безопасности 2026 года признал "разочарование в работе демократических институтов и повсеместную утрату веры в осмысленные реформы".

Масштабное исследование, опубликованное в 2025 году в British Journal of Political Science, показало, что в течение последних десятилетий во всем мире постепенно падало доверие к представительным институтам - парламентам и правительствам. В то время как к госслужащим вроде полиции или военных не падало или даже росло. Авторы сочли это крайне тревожным сигналом, который толкает власти к более авторитарным методам управления.