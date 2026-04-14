Опыт крупнейшего проекта КОТ "Академический" признан перспективным для тиражирования в регионах России

В Совете Федерации состоялось расширенное заседание Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Одной из ключевых тем повестки стал анализ практики успешной реализации комплексного освоения территории "Академический" в Екатеринбурге и перспективы его масштабирования на другие регионы России. В рамках мероприятия под председательством сенатора Андрея Шевченко с докладом о концепции проекта-драйвера демографии выступил генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев.

"Были обсуждены предложения по совершенствованию мер государственной поддержки при реализации отдельных проектов КРТ, которые касаются возможной приоритезации финансирования создания необходимой инфраструктуры в демографически перспективных проектах. А также возможности реализации в рамках таких проектов пилотных программ, предусматривающих выделение отдельных лимитов по льготной семейной ипотеке и увеличение размера ипотечного займа в зависимости от количества детей", — сообщил сенатор Андрей Шевченко.



По словам Станислава Киселева, проект "Академический", в 2021 году ставший отдельным административным районом столицы Свердловской области, изначально проектировался как пространство для молодых семей с акцентом на доступность жилья и качество городской среды.

"Академический" — наглядный пример того, как системное планирование территории и синхронное возведение жилья и социальной инфраструктуры дают реальный социально-экономический эффект. Мы благодарны профильному Комитету Совета Федерации за оценку нашего опыта и готовы делиться наработками для тиражирования модели в других регионах", — отметил генеральный директор ГК "КОРТРОС".

Ориентация на потребности семей с детьми сделала самый молодой район Екатеринбурга одним из лидеров по естественному приросту населения. В 2025 году здесь появилось на свет 2 178 новых жителей, что на 21% больше, чем годом ранее. Район отличает молодая и активная аудитория: 80% населения не достигли 50-летнего возраста, что также влияет на высокую концентрацию трудовых ресурсов. Ключевым индикатором успеха служит коэффициент рождаемости: в Академическом он составляет 1,94 ребенка на женщину при среднероссийском значении 1,37. Доля детей и подростков до 15 лет достигла 26,2%, что в полтора раза выше средних показателей по городу.

Немаловажным фактором роста и развития среды является доступное жилье. Стоимость жилья в "Академическом" в среднем на 10% ниже, чем в целом по Екатеринбургу, при сохранении высоких стандартов строительства. Здесь создана полноценная социально-образовательная инфраструктура: работают современные школы и детские сады, объекты дополнительного образования для развития творческого потенциала детей, поликлиники, а также развита сеть торгово-развлекательных и сервисных центров. Особое внимание уделено созданию комфортных прогулочных и спортивных зон, что делает район удобным и востребованным для семей с детьми.

В рамках заседания участники — представители Минстроя России, Минэкономразвития, ПАО "ДОМ.РФ", сенаторы РФ и региональных органов власти — также оценили комплексный подход, реализованный в "Академическом".

Справочно: "Академический" — первый в России и самый большой в Европе проект комплексного освоения территории, который ГК "КОРТРОС" реализует с 2005 года. Мастер-план территории разработало французское бюро Valode & Pistre. В 2021 г. на базе проекта комплексного освоения территории (КОТ) был создан новый административный городской район Академический. На территории КОТ 1300 га предусматривалось строительство 13 млн кв. м жилой, социальной и коммерческой инфраструктуры. За время реализации проекта уже построены 7 школ, 13 детских садов, детская и взрослая поликлиники.