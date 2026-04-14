Опыт крупнейшего проекта КОТ "Академический" признан перспективным для тиражирования в регионах России 

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: пресс-служба ГК &quot;КОРТРОС&quot;

Опыт крупнейшего проекта КОТ "Академический" признан перспективным для тиражирования в регионах России 

В Совете Федерации состоялось расширенное заседание Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Одной из ключевых тем повестки стал анализ практики успешной реализации комплексного освоения территории "Академический" в Екатеринбурге и перспективы его масштабирования на другие регионы России. В рамках мероприятия под председательством сенатора Андрея Шевченко с докладом о концепции проекта-драйвера демографии выступил генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев.

"Были обсуждены предложения по совершенствованию мер государственной поддержки при реализации отдельных проектов КРТ, которые касаются возможной приоритезации финансирования создания необходимой инфраструктуры в демографически перспективных проектах. А также возможности реализации в рамках таких проектов пилотных программ, предусматривающих выделение отдельных лимитов по льготной семейной ипотеке и увеличение размера ипотечного займа в зависимости от количества детей", — сообщил сенатор Андрей Шевченко.

По словам Станислава Киселева, проект "Академический", в 2021 году ставший отдельным административным районом столицы Свердловской области, изначально проектировался как пространство для молодых семей с акцентом на доступность жилья и качество городской среды.

Заседание в Совете Федерации(2026)|Фото: пресс-служба ГК &quot;КОРТРОС&quot;

"Академический" — наглядный пример того, как системное планирование территории и синхронное возведение жилья и социальной инфраструктуры дают реальный социально-экономический эффект. Мы благодарны профильному Комитету Совета Федерации за оценку нашего опыта и готовы делиться наработками для тиражирования модели в других регионах", — отметил генеральный директор ГК "КОРТРОС".

Ориентация на потребности семей с детьми сделала самый молодой район Екатеринбурга одним из лидеров по естественному приросту населения. В 2025 году здесь появилось на свет 2 178 новых жителей, что на 21% больше, чем годом ранее. Район отличает молодая и активная аудитория: 80% населения не достигли 50-летнего возраста, что также влияет на высокую концентрацию трудовых ресурсов. Ключевым индикатором успеха служит коэффициент рождаемости: в Академическом он составляет 1,94 ребенка на женщину при среднероссийском значении 1,37. Доля детей и подростков до 15 лет достигла 26,2%, что в полтора раза выше средних показателей по городу.

Заседание в Совете Федерации(2026)|Фото: пресс-служба ГК &amp;quot;КОРТРОС&amp;quot;

Немаловажным фактором роста и развития среды является доступное жилье. Стоимость жилья в "Академическом" в среднем на 10% ниже, чем в целом по Екатеринбургу, при сохранении высоких стандартов строительства. Здесь создана полноценная социально-образовательная инфраструктура: работают современные школы и детские сады, объекты дополнительного образования для развития творческого потенциала детей, поликлиники, а также развита сеть торгово-развлекательных и сервисных центров. Особое внимание уделено созданию комфортных прогулочных и спортивных зон, что делает район удобным и востребованным для семей с детьми.

В рамках заседания участники — представители Минстроя России, Минэкономразвития, ПАО "ДОМ.РФ", сенаторы РФ и региональных органов власти — также оценили комплексный подход, реализованный в "Академическом".

Заседание в Совете Федерации(2026)|Фото: пресс-служба ГК "КОРТРОС"

Справочно: "Академический" — первый в России и самый большой в Европе проект комплексного освоения территории, который ГК "КОРТРОС" реализует с 2005 года. Мастер-план территории разработало французское бюро Valode & Pistre. В 2021 г. на базе проекта комплексного освоения территории (КОТ) был создан новый административный городской район Академический. На территории КОТ 1300 га предусматривалось строительство 13 млн кв. м жилой, социальной и коммерческой инфраструктуры. За время реализации проекта уже построены 7 школ, 13 детских садов, детская и взрослая поликлиники.

