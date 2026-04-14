Bloomberg: Кремль может пойти на смягчение блокировок в интернете из-за реакции общества

Негативная реакция общества на ужесточение интернет-ограничений в России, особенно в отношении мессенджера Telegram, заставляет Кремль пересмотреть свою позицию на фоне опасений, что блокировки негативно сказываются на рейтинге президента Владимира Путина, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

По данным издания, стремление российских спецслужб к ужесточению контроля побудило некоторых высокопоставленных чиновников предупредить о политических и экономических рисках, связанных с блокировкой доступа к интернету. Вероятно, это замедлит ограничения и позволит Telegram продолжать функционировать в России, заявили источники, попросившие не называть их имена.

Масштабные перебои в работе мобильного интернета, продолжавшиеся несколько недель в Москве, также вызвали в марте волну возмущения. Кремль оправдал сбои мерами безопасности.

Согласно данным государственной социологической компании ВЦИОМ, доверие к Путину с января упало более чем на восемь процентных пунктов и составило 67,8%. К началу марта оно достигло самого низкого уровня с начала СВО.