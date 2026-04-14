В Екатеринбурге открылась фотовыставка от ТМК о трудовых династиях "Люди с характером"

В Екатеринбурге открылась фотовыставка от Трубной металлургической компании (ТМК) "Люди с характером", посвящённая трудовым династиям.

Как сообщает пресс-служба ТМК, фотовыставка открыта в преддверии 25-летия компании. Её украшают снимки, на которых запечатлены жизненные и профессиональные пути сотрудников филиалов ТМК — Первоуральского новотрубного (ПНТЗ), Северского трубного (СТЗ) и Синарского трубного (СинТЗ) заводов. В основе лежат истории династий, отражающие наследие поколений, уважение к профессии и любопытные черты корпоративной культуры. Материалы сопровождаются прямой речью героев кадров.

По словам директора по связям с общественностью и стратегическим коммуникациям ТМК Фёдора Климкина, для компании важно систематически популизировать ценности преемственности, уважения к профессии и роли человека в промышленности.

"Выставка "Люди с характером" позволяет показать профессию через личные истории сотрудников, объединяет документальную фотографию, интервью и художественную интерпретацию. Такой подход помогает сделать производственную тему более понятной широкой аудитории и подчеркнуть значимость труда металлургов", — сказал он.

Выставка расположена в самом центре уральской столицы — на улице Вайнера. Она продолжила одноимённый мультимедийный проект бренд-медиа ТМК "Трубник Онлайн" и фотожурналиста Михаила Синицына. Экспозиция будет размещена до конца августа 2026 года.