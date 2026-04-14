Уход Орбана с поста премьера Венгрии не ускорит выдачу Киеву кредита на 90 млрд евро

Европейская комиссия не предоставит Украине первые транши по кредиту на 90 млрд евро ранее июня 2026 года, процесс отодвинули на второе полугодие, сообщила журналистам представитель ЕК Бала Уйвари. Она напомнила, что с кредита еще не снято вето Венгрии и Словакии.

Таким образом представитель ЕК ответила на вопрос о том, ускорит ли выдачу кредита поражение Виктора Обрана на парламентских выборах в Венгрии. Орбан был горячим противником выдачи этого кредита.

Ранее у Еврокомиссии были планы по предоставлению первого транша из займа в апреле 2026 года, а в целом перечисление средств планировалось на 2026-2027 гг.

Петер Мадьяр, глава победившей на парламентских выборах партии "Тиса", накануне заявил, что Венгрия не будет препятствовать выделению Украине еврокредита в размере 90 млрд евро, однако своих средств вносить не будет из-за сложной ситуации в экономике.