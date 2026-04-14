Великобритания и Франция выступили против блокады Ормузского пролива

Два близких союзника США - Великобритания и Франция - выступили против блокады Ормузского пролива.

Министр финансов Соединенного Королевства Рэйчел Ривз заявила, что Лондон не будет участвовать в этой инициативе, назвав ее "неправильной".

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал решение заблокировать Ормузский пролив незаконным, добавив, что эти действия могут еще сильнее ударить по мировой торговле, пишет РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива и портов Ирана. Свободный проход через пролив США обещают сохранить лишь для судов, входящих и выходящих из портов других стран. В ответ Тегеран пригрозил атаковать американские корабли. Сейчас фактически Иран контролирует пролив.

При этом сегодня ночью на фоне заявления Трампа о начале блокады Ормузского пролива флотом США ценник на российскую нефть сорта Urals скачкообразно вырос сразу на 20%, до 115$ за баррель.