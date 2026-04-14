Суд подтвердил правомерность изъятия у экс-мэра Сочи Копайгородского имущества на 1,6 миллиарда

У бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского правомерно изъяли в доход государство имущество на более чем 1,6 млрд руб., сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Решение о правомерности решения суда нижестоящей инстанции приняла судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда. Иск был предъявлен Копайгородскому, его жене Янине и еще 10 физическим и 5 юридическим лицам.

В доход государства обратили: более 50 объектов недвижимости, 15 земельных участков, 10 автомобилей, 84 млн руб. и $40 тыс., коллекцию наручных часов, ювелирных изделий и предметов роскоши на общую сумму более 108 млн руб.

"Также с Копайгородского в пользу Российской Федерации взыскано 215 237 998 рублей как эквивалент стоимости отчужденного имущества", - сообщили в пресс-службе судов.

Алексея и Янину Копайгородских обвиняют в присвоении недвижимости в Сочи, а также в получении взятки и посредничестве во взяточничестве.