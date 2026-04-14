14 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Краснодарский край
Фото: Администрация Сочи / sochi.ru

Суд подтвердил правомерность изъятия у экс-мэра Сочи Копайгородского имущества на 1,6 миллиарда

У бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского правомерно изъяли в доход государство имущество на более чем 1,6 млрд руб., сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Решение о правомерности решения суда нижестоящей инстанции приняла судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда. Иск был предъявлен Копайгородскому, его жене Янине и еще 10 физическим и 5 юридическим лицам.

В доход государства обратили: более 50 объектов недвижимости, 15 земельных участков, 10 автомобилей, 84 млн руб. и $40 тыс., коллекцию наручных часов, ювелирных изделий и предметов роскоши на общую сумму более 108 млн руб.

"Также с Копайгородского в пользу Российской Федерации взыскано 215 237 998 рублей как эквивалент стоимости отчужденного имущества", - сообщили в пресс-службе судов.

Алексея и Янину Копайгородских обвиняют в присвоении недвижимости в Сочи, а также в получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

Теги: суд, алексей копайгородский, изъятие имущества


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.01.2026 10:50 Мск У бывшего мэра Сочи изъят бриллиант в 2 карата
Ранее 14.01.2026 14:19 Мск У семьи экс-мэра Сочи нашли 50 объектов недвижимости
Ранее 14.01.2026 02:24 Мск Стали известны подробности иска, по которому планируется изъять активы экс-мэра Сочи
Ранее 12.12.2025 13:52 Мск Дело экс-мэра Сочи Копайгородского рассмотрят в Москве
Ранее 14.11.2025 16:28 Мск Жена экс-мэра Сочи объявила голодовку в СИЗО
Ранее 29.10.2025 10:08 Мск У экс-мэра Сочи в ходе обыска дома нашли более 60 миллионов в рублях и валюте
Ранее 31.07.2025 13:47 Мск Бывшему мэру Сочи предъявили новое обвинение
Ранее 15.05.2025 13:27 Мск Продлён арест экс-мэра Сочи Копайгородского
Ранее 30.04.2025 12:59 Мск Суд оставил супругу бывшего мэра Сочи в СИЗО
Ранее 15.04.2025 16:22 Мск Жена экс-мэра Сочи попросила разместить детей с ней в СИЗО
Ранее 06.03.2025 15:50 Мск Жену бывшего мэра Сочи отправили в СИЗО
Ранее 23.12.2024 12:11 Мск Экс-мэра Сочи заподозрили в получении взятки на 43 миллиона
Ранее 18.11.2024 12:55 Мск Обжалован арест жены экс-мэра Сочи
Ранее 12.11.2024 20:50 Мск Следователи задержали супругу бывшего мэра Сочи, арестованного по делу о растрате
Ранее 15.10.2024 15:23 Мск Бывшего мэра Сочи оставили в СИЗО
Ранее 28.09.2024 14:30 Мск Свидетели сочли экс-мэра Сочи причастным к растрате
Ранее 26.09.2024 00:14 Мск Экс-мэр Сочи арестован по делу об особо крупной растрате
Ранее 25.09.2024 11:47 Мск К бывшему мэру Сочи пришли с обысками
Ранее 12.09.2024 12:54 Мск Экс-мэр Сочи Копайгородский ушел на СВО

