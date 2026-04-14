14 Апреля 2026
Экономика Костромская область
Фото: Накануне.RU

Костромская область создала прецедент - регион добился судебного решения о взыскании денег с фирмы, не оформившей работника

Организацию ООО «Управляющая компания Новая Эра» суд обязал возместить костромскому бюджету убытки в связи с нелегальной работой сотрудника. Речь идет о возврате страховых взносов на обязательное медицинское страхование (ОМС) и недополученные налоги.

Об ответственности в связи с неформальной занятостью и необходимости соблюдения трудовых прав граждан неоднократно высказывались президент страны и председатель Совета Федерации.

Власти Костромской области одними из первых в стране по инициативе губернатора Сергея Ситникова запустили механизм компенсации потерь регионального бюджета, возникающих из-за невыплаты взносов в фонд ОМС за сотрудников, которые не трудоустроены официально.

Напомним, в соответствии со статьей 22 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан страховать своих сотрудников. Если трудоустройство работника официально не оформлено, соответственно, он лишается социальных гарантий и стажа, а регион несет убытки из-за неуплаченных налогов и взносов по ОМС, которые приходится компенсировать из бюджета.

Надпись "Зал судебных заседаний" на двери в суде(2024)|Фото: Накануне.RU

По приблизительным оценкам специалистов, регион ежегодно недополучает более 2 миллиардов рублей из-за невыплаченных налогов, необоснованных мер соцподдержки и расходов на взносы по медстрахованию, которые можно бы было направить на программы развития региона и помощь нуждающимся гражданам.

Судебная инстанция рассмотрела иск департамента здравоохранения Костромской области к ООО «Управляющая компания Новая Эра». Ранее по заявлению работника Димитровский районный суд Костромы признал трудовыми отношения между ним и ООО «УК Новая Эра», так как сотрудник фактически работал в компании, но при этом не был официально оформлен.

Также было выяснено, что «Управляющая компания Новая Эра» не оплачивала взносы на ОМС за этого работника, в связи с чем бюджету Костромской области был причинен ущерб в размере нескольких десятков тысяч рублей. По итогам судебного разбирательства был вынесен вердикт - взыскать с ответчика всю сумму ущерба. Решение вступит в законную силу в установленном порядке.

Судебный молоток(2022)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили в администрации региона, первые иски о возмещении ущерба от недобросовестных работодателей в Костромской области были поданы в конце прошлого года. Один из ответчиков — ООО «МОДИМИО» — в процессе разбирательства добровольно полностью погасил иск.

Еще 3 аналогичных иска сейчас рассматриваются в костромских судах. При этом, важно отметить, что в случае выявления сговора между работником и работодателем о нелегальных трудовых отношениях, средства взыщут и с работников - за незаконно полученные социальные выплаты в связи со статусом малоимущего неработающего гражданина.

Теги: костромской суд, сергей ситников, омс, нелегальные трудовые отношения


Мнения из сети